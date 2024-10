Furto di attrezzi da un furgone aziendale. Denunciato un 58enne

Attraverso la forzatura del portellone posteriore di un furgone aziendale, avrebbe asportato diversi utensili da lavoro creando un danno oltre che economico, legato al valore – alcune migliaia di euro – degli attrezzi rubati, anche dal punto di vista lavorativo al derubato, costretto a riacquistare gli attrezzi per poter lavorare. Il ladro, scoperto dal proprietario, si era tuttavia dato alla fuga a bordo di un’autovettura di cui la vittima era riuscita a prendere solo parte del numero di targa, consegnandola poi ai carabinieri della stazione di Rubiera in sede di denuncia. Le indagini svolte dai militari dell’arma hanno permesso di risalire al presunto ladro: formalizzata la denuncia i Carabinieri – il fatto risale allo scorso mese di giugno – hanno dato avvio alle indagini e, mediante l’ausilio dei varchi elettronici che sorvegliano le strade cittadine sono riusciti a risalire sia al numero di targa esatto che alla proprietà del veicolo, risultata poi essere una società di noleggio. A seguito dell’esame del contratto di noleggio, i carabinieri sono così riusciti ad identificare un 58enne residente a Sassuolo, a carico del quale sono stati raccolti elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di furto aggravato, per la cui ipotesi il sassolese è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale di Reggio Emilia.