Galli, asse con la nuova rettrice: "Convergenza su temi e obiettivi. Insieme verso il rinnovamento"

Responsabilizzata dalla soddisfazione di avere spinto col suo appoggio Rita Cucchiara alla vittoria nel ballottaggio di lunedì per il rettorato, la professoressa Giovanna Galli rilegge ciò che ha fatto dell’apparentamento Cucchiara-Galli, un binomio vincente. Docente di Economia e gestione delle imprese nella sede reggiana d’ateneo fin dal 2001, ha partecipato all’atto fondativo della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, di cui è stata prima preside e poi direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia.

Professoressa Galli dietro la vittoria storica della prossima rettrice, Rita Cucchiara, c’è il ruolo che ha giocato un’altra donna, lei.

È una rivincita dell’universo femminile, poiché avete battuto un’accoppiata di uomini? "No, non considero questa una vittoria ‘contro’ o ‘di genere’. Nella mia lettura è basata sulle opportunità di integrare linee di sviluppo complementari e condivise e sull’ampio livello di convergenza trovato negli obiettivi e contenuti dei programmi di Cucchiara e mio. Quindi, io interpreto il successo come una preferenza maggiore ricevuta da un asse programmatico rispetto ad uno alternativo, in cui la combinazione di genere è ‘casuale’. Sono ovviamente molto orgogliosa che una donna per la prima volta e nell’850esimo di Unimore sia alla guida dell’Ateneo".

Vi attendevate un risultato di questa portata storica, anche perché partivate sulla carta svantaggiate?

"Abbiamo lavorato intensamente perché potesse accadere, con un confronto sempre costruttivo, aperto e partecipato con studentesse e studenti e colleghi docenti, ricercatori, del personale tecnico e amministrativo e bibliotecario. Riprendendo un punto delle linee programmatiche, penso che l’impegno per una comunità coesa, in cui ciascuno si possa esprimere al meglio e vedere riconosciute le proprie competenze, sia stato apprezzato e sia stato interpretato come un invito ad un percorso di rinnovamento e crescita condiviso".

La sede d’ateneo di Reggio Emilia ha tributato quasi un plebiscito alla accoppiata Cucchiara - Galli. Che cosa ha coinvolto tanto i suoi colleghi reggiani?

"Con la mia candidatura e durante la campagna credo di aver proposto un programma che ha raccolto il favore di tanti colleghi della sede di Reggio Emilia, oltre che della sede di Modena. L’opportunità di vedere riconosciute e integrate molte delle linee programmatiche originarie è stata - secondo me - la principale ragione dell’apprezzamento esteso da parte dei colleghi di Reggio Emilia". Cucchiara in conferenza stampa ha detto che lavorerà insieme a lei. È da interpretare come un endorsement per un ruolo da pro rettore?

"Si, lavoreremo insieme, ma la squadra è ancora in corso di costruzione e quindi occorre attendere per disporre del suo assetto definitivo".