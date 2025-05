Garage svaligiati nella notte. Rubate bici elettriche e motosega

Furto con scasso nella notte tra ieri e l’altro ieri a San Cesario. A testimoniarlo è la stessa Elisabetta, la persona derubata, che spiega: "I ladri sono entrati nel garage del condominio in cui abito, in via Liberazione, nella fascia oraria che va da mezzanotte alle 5 del mattino. Prima di aprirlo, hanno verificato tramite due fori e probabilmente una telecamera cosa ci fosse all’interno. Hanno quindi aperto il garage, rompendomi così anche il sistema elettrico di apertura, e hanno portato via una bicicletta elettrica della Legnano da oltre 1.100 euro, una motosega e, strano a dirsi, un rotolo di scotch nero, quello che serve come isolante. A conti fatti - prosegue Elisabetta, che fa parte anche di uno dei gruppi di controllo di vicinato locali – il danno che ho subito supera i 3.000 euro. Mi dispiace molto per la mia e-bike, che possedevo appunto da poco tempo e che avevo personalizzato con alcuni accessori. È molto strano, peraltro, che nessun cane lungo questa via abbia abbaiato, nonostante risieda in una strada dove sono quasi più i cani delle persone. Il mio, peraltro, non è stato l’unico garage che hanno visitato. In quello del mio vicino hanno fatto ben quattro fori.

Altri episodi analoghi – conclude Elisabetta – ci sono stati in centro a San Cesario e nella frazione di Sant’Anna alcuni giorni fa. Credo che nel mio caso i ladri abbiano agito a piedi, ma al momento non ho trovato testimoni. Ho comunque denunciato l’accaduto stamattina (ieri, ndr) ai carabinieri". Non è escluso, dopo la denuncia, che le forze dell’ordine possano attingere dal sistema di videosorveglianza della zona per cercare di risalire ai responsabili. Anche nelle scorse settimane, sempre nel capoluogo, si sono verificati diversi furti ai danni di abitazioni e in spazi privati. Nel febbraio scorso, sparì da un cortile privato e poi fu ritrovato pure un furgone.

m.ped.