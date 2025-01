Giacomo Poretti, ’Condominio. Mon Amour’

‘Condominio Mon Amour’, ovvero un micromondo quotidiano in cui relazioni e abitudini saltano all’improvviso. Questo il filo conduttore dello spettacolo che va in scena stasera alle 21 al Teatro comunale di Carpi, nell’ambito della rassegna ‘L’Altro Teatro’. Protagonisti d’eccezione Giacomo Poretti (del trio ‘Aldo, Giovanni e Giacomo) con Daniela Cristofori e Marco Zoppello e la regia dello stesso Zoppello; centro di produzione Teatro de Gli Incamminati con il sostegno di GiGroup.

Da oltre trent’anni il vecchio custode Angelo svolge il proprio lavoro con dedizione presso la portineria di un condominio della ‘Milano-bene’. Chiama gli inquilini per nome, si occupa della spesa dell’anziano Gaspare e delle paturnie della signora Biraghi. Custodisce le loro chiavi e i loro ricordi. Quand’ecco che irrompe nella sua vita un imprevisto. Caterina, un’affascinante signora attraversa di volata l’atrio, spalanca la porta d’ingresso e si para di fronte a lui per annunciargli che... è licenziato. La sua presenza non è più richiesta, e verrà presto sostituito da un’app. Gli azionisti parlano chiaro: bisogna capitalizzare, fatturare e quindi automatizzare. Tuttavia, il buon Angelo non è tipo da farsi intimidire e punta i piedi, in una lotta per la sopravvivenza senza esclusione di colpi. L’atrio del nostro condominio si trasforma, d’incanto, in una scacchiera. Ogni giocatore muove i propri pedoni cercando di prevalere sull’altro, ricama le proprie strategie per restare a galla in questa folle corsa che chiamiamo ’progresso’. Chi vincerà la partita?