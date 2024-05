‘Giallo Ginestra’, il libro del Collettivo Mama. Mistero svelato grazie alla passione letteraria

Appuntamento stasera alle 20 da ‘Dischinpiazza’, via Castellaro 41, a Modena, con la presentazione di ‘Giallo Ginestra’, il secondo libro del Collettivo Mama, ovvero Marcella Mantovani e Alessandra Anderlini.

Si tratta di un thriller ‘al femminile’, ambientato in un immaginario paese delle prime colline della provincia di Modena: come nel primo libro, ‘Rosa spia’, infatti, tutto accade nel fantasioso paese di Castelvecchio, che ricorda uno di quelli delle Terre dei Castelli.

La protagonista è Lara, la bibliotecaria del paese, che è ovviamente una grande appassionata di letteratura e proprio la sua passione per i libri la aiuterà a risolvere un tragico fatto di cronaca nera avvenuto in paese.

Ma non solo letteratura. Lara è anche appassionata di musica, e le citazioni di grandi artiste non mancano nel racconto. Per questo stasera alla presentazione saranno presenti anche Ellen River e Antonio Boschi, per sottolineare in musica alcuni momenti dell’evento.

m.s.c.