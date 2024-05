Giardiniere formato per manutenzione verde

Il Centro Impiego di Vignola, per conto di Floricoltura Miani, con sede a Vignola ricerca un/a giardiniere/a esperto/a che effettui potatura, creazione giardini, piantumazione, manutenzione del verde, sfalci, impianti di irrigazione e stesura di tappeti erbosi naturali e sintetici. Per il candidato che vorrà presentarsi, sarà indispensabile avere esperienza pregressa nella mansione. Preferibile, possedere un diploma, essere automunito/a ed essere in possesso del patentino fitosanitario, carrellista o gru.

Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006).

L’azienda offrirà un contratto a tempo determinato

con scopo eventuale assunzione a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è a tempo pieno.