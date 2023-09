Giochi, laboratori e progetti "Le parole sono come una cura"

Anche il gruppo giovani del comitato di Carpi di Croce Rossa Italiana sarà parte attiva dell’imminente FestivalFilosofia che ha come tema la ‘Parola’. Il 16 e il 17 Settembre, dalle 9.30 alle 12.30, nel Giardino della Pieve (ex Pretura), si svolgerà, infatti, l’attività ‘Giochi e Parole della Croce Rossa - Alla scoperta dei sette principi fondamentali’. Umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità: sono questi i sette principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, adottati nel corso della XX Conferenza tenutasi a Vienna nel 1965. Si tratta dei valori fondanti dell’attività di soccorso, e costituiscono le sette parole più significative attorno a cui i volontari orientano la propria azione benefica. "In questo laboratorio - spiegano i volontari - sarà possibile conoscere e giocare con le parole che determinano i principi fondamentali della Croce Rossa. Verranno esposti cartelloni che spiegheranno questi valori in termini semplici, accessibili a tutti, di modo tale che i visitatori possano adattarli alla propria vita quotidiana". Saranno inoltre ‘tradotti’ a tema Croce Rossa due giochi di tavolo con cui i più giovani potranno divertirsi: ‘Plagio’ in cui i giocatori dovranno completare frasi tratte da opere letterarie mimetizzandosi coi loro autori, e ‘So Clover’, un gioco linguistico di cooperazione in cui imparare a collegare parole chiave apparentemente distanti fra loro. "Vogliamo sensibilizzare la popolazione sull’importanza della parola anche in caso di sofferenza psico-fisica della persona, per entrare in empatia con il prossimo e come forma di guarigione".