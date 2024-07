Giovedì sotto le stelle. L’estate sbarca in centro

Tutti in piazza per i "Giovedì sotto le Stelle", tradizionale rendez-vous estivo. Stasera il primo dei quattro appuntamenti serali organizzati dal Comune e dal Comitato Commercianti del Centro Storico: Sassuolo si popolerà di eventi, musica, spettacoli, mercatini, giochi per bambini e negozi aperti con promozioni realizzate ad hoc.

La città sarà dominata dalla kermesse, da piazzale Della Rosa a piazza Risorgimento, passando per piazza Martiri Partigiani, piazzale Teggia, viale XX Settembre, via Cavallotti, Menotti, Mazzini, Clelia e Fenuzzi. "Una kermesse – commenta Federico Ferrari, assessore al commercio, turismo e centro storico – che solamente la sinergia tra pubblico, privato ed associazionismo può realizzare, puntualmente, ogni anno.

Un ringraziamento particolare va al Comitato Commercianti del Centro Storico che, da sempre, supporta l’amministrazione comunale nella promozione e nella valorizzazione della nostra città, ma anche i singoli commercianti e la squadra operai di SGP. A tutti noi un invito: godiamoci il centro, godiamoci Sassuolo".

Si comincia alle 20 con l’apertura dell’area bimbi e della zona ristorazione, in piazza Martiri Partigiani; segue lo spettacolo "Piazza Piccola Live", con DJ set anni Settanta in piazza Garibaldi. In piazzale Della Rosa momento di approfondimento con il "Tade Week": la conferenza con la giornalista e podcaster Cecilia Sala alle 21 e il concerto della band Sasstonik alle 22, entrambe a cura dell’associazione "CTG Sassuolo".

Ancora alle 21, in piazza Martiri Partigiani, lo spettacolo di danza a cura di Danzaland. Dalle 20 diverse attività che apriranno a disposizione della cittadinanza: il mercatino dell’artigianato e vintage in viale XX Settembre, l’inaugurazione del "CIhub" al comparto Cristallo, gnocco e tigelle con gli alpini in piazzale Teggia, il "Summer Dance Party" in via Cavallotti, la cena animata nella pizzeria "Da Giannico", la cena e il DJ set in via Clelia, la musica dal vivo in via Menotti, "Arte sotto le Stelle" in via Fenuzzi e il DJ set al "Bar Luana". Al parco Ducale, dalle 19:30, andrà in scena lo spettacolo teatrale a cura della compagnia STED (con ingresso a pagamento), pièce che si ripeterà anche mercoledì 3 luglio.

Il "Sassuolo Urban Trek", con partenza fissata alle 19:30 in piazzale Teggia, darà la possibilità di incamminarsi in due percorsi urbani di trekking, lunghi rispettivamente 6,5 chilometri o 11 chilometri, realizzati in collaborazione con il Gruppo Podistico La Guglia (richiesto un contributo di cinque euro, cifra che verrà donata in beneficenza all’Asilo Don Milani).

Una serata, oggi, all’insegna della vivacità dei sassolesi, chiamati a dirigersi in massa per le strade di Sassuolo.

Gabriele Arcuri