Giro d'Abruzzo: Zimmerman trionfa, Paletti brilla e Fiorelli conquista la classifica a punti

L’ultima frazione del Giro d’Abruzzo, non ha portato variazioni alla classifica generale che era scaturita dalla tappa regina conclusa a Roccaraso, con vittoria finale del tedesco Zimmerman. Il ventenne modenese Luca Paletti, si è classificato 12° assoluto e ha contribuito in modo determinante alla vittoria finale della classifica a punti del compagno di squadra Filippo Fiorelli e al successo, tra i team della compagine modenese-reggiana VF Group Bardiani, di patron Vincenzo Oliva, che ha relegato ai posti d’onore due team World Tour.

Il Team diretto da Roberto Reverberi ha dimostrato che, pur avendo in squadra tanti giovani, essendo la squadra più giovane al mondo, possono ambire ad essere protagonisti anche al prossimo Giro d’Italia che vedrà due tappe modenesi il 21 e 22 maggio.

Luca Paletti, che compirà 21 anno a giugno, si è classificato 7° nella classifica Under 25 e 2° in quella Under 21. Oggi inizierà un intenso programma giovanile per il ciclismo modenese: a Bellaria Igea Marina saranno in gara gli esordienti 1° anno alle 9,30 e quelli del 2° anno alle 10,30, con al via la Ciclistica Maranello dove concluderanno poi gli allievi alle 11,45, contendendosi il successo sulla distanza di km.49,600.

A S.Matteo della Decima saranno in gara i Giovanissimi per il secondo appuntamento stagionale con al via tutte le società modenesi Cicl. Novese, Pol.S.Marinese, Sozzigalli, Pavullese, Bici Club Sassuolo, Ciclistica Maranello, con la prima gara che scatterà alle 15. Il giorno di Pasquetta rientrerà alla gare il pavullese Luca Covili al Tour of the Alps dopo lo stage in altura a Sierra Nevada.

Andrea Giusti