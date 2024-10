Gran Forum con Deaver, Volo, Andreoli e Cazzullo

Arriva novembre e porta grandi protagonisti al Bper Forum Monzani, per quattro appuntamenti d’eccezione della rassegna "Forum Eventi", organizzata da Bper Banca con il patrocinio del Comune di Modena. Come avevamo annunciato, sabato 2 novembre alle 17.30 al ‘Monzani’ sarà ospite Jeffery Deaver, uno dei più grandi autori di thriller internazionali (è suo "Il collezionista di ossa"), che presenterà il suo romanzo più recente, "La mano dell’orologiaio" (Rizzoli). L’investigatore Lincoln Rhyme e l’Orologiaio sono arrivati alla resa dei conti, e il detective dovrà affrontare un nuovo, complicatissimo piano mortale. Domenica 10 alle 17.30 tornerà al Forum Monzani il famoso psichiatra Vittorio Andreoli con il suo nuovo libro "La società del pressappoco" (Solferino). Precarietà e incertezza sono caratteristiche del nostro tempo, ma non dobbiamo arrenderci al pressappochismo che rischia di contaminare tutta la politica, la società, l’informazione e perfino la scienza, e dobbiamo fare il modo che il nostro cervello vada invece in una direzione evolutiva e cognitiva.

Per la prima volta Fabio Volo abbandona la finzione del romanzo e racconta la sua vicenda personale nel suo "Balleremo la musica che suonano" (Mondadori) che presenterà al Forum domenica 17 alle 17.30. È la storia di un ragazzo che sentiva di non trovarsi nel posto giusto, non aveva un talento particolare a cui affidarsi né un grande sogno da inseguire, ma un giorno ha scoperto i libri in modo diverso da come li aveva conosciuti a scuola... E a chiudere il mese, domenica 24 alle 17.30, sarà il giornalista Aldo Cazzullo con "Il Dio dei nostri padri", ovvero "Il grande romanzo della Bibbia". Il testo sacro per eccellenza – sottolinea Cazzullo – è un libro meraviglioso, con storie dal fascino millenario che si possono leggere anche con continui riferimenti all’attualità e alla nostra vita. La programmazione 2024 del Bper Forum si chiuderà sabato 8 dicembre con uno spettacolo per i bimbi e le famiglie, "I Bestiolini", disegnato da Gek Tessaro, tratto dall’omonimo libro edito da Franco Cosimo Panini, che trasforma il prato in un palcoscenico per insetti e creature minuscole. Gli incontri sono a ingresso gratuito, prenotazione su www.forumguidomonzani.it

