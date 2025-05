Luoghi di Speranza, in mostra opere sul Giubileo

Sabato 10 maggio alle 16, nella Sala Verde del Palazzo Abbaziale di Nonantola (in piazza Caduti Partigiani) si terrà l’inaugurazione della mostra dal titolo "Luoghi di speranza - dal medioevo al contemporaneo, arte per il giubileo" promossa dall’Ufficio diocesano Beni culturali ecclesiastici in collaborazione con l’Istituto Venturi e finanziato da Fondazione di Modena e dai fondi 8x1000 della Conferenza episcopale italiana (Cei). Dopo i saluti di mons. Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola, Luigi Paolino, preside dell’IIS Adolfo Venturi e Silvia Menabue, consigliera di Fondazione di Modena, seguiranno gli interventi di Simona Roversi, direttrice dell’Ufficio diocesano Beni culturali ecclesiastici di Modena-Nonantola, Don Federico Manicardi, collaboratore dell’Ufficio diocesano Beni culturali ecclesiastici di Modena-Nonantola, Valentina Maiocco, Paola Macchi e Lucia Manfredini, docenti dell’IIS Venturi. Sempre in occasione della cerimonia inaugurale prenderanno parola anche gli studenti e le studentesse del Liceo "Venturi", i quali, ispirandosi al tema giubilare della speranza, hanno realizzato le opere che saranno esposte. A seguire, nel Giardino abbaziale, si terrà una performance teatrale curata da alcuni studenti coinvolti nel progetto. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e all’inaugurazione possono partecipare tutti gli interessati.

