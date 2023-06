’Green’ e digitale, i corsi della Regione

Un’offerta formativa rivolta a persone che, indipendentemente dalla loro condizione occupazionale, intendono seguire percorsi finalizzati a raccogliere le sfide della digitalizzazione e del green. La Regione Emilia-Romagna ha da poco approvato numerosi corsi gratuiti di formazione permanente per l’aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione delle competenze, al fine di renderle adeguate a sostenere la duplice transizione, ecologica e digitale, che sta modificando il lavoro e l’organizzazione delle imprese. I percorsi formativi, finanziati dalla Regione tramite FSE plus, mirano a far acquisire e potenziare capacità tecniche e professionali relative alla filiera agroalimentare, meccanica, meccatronica e motoristica, dell’edilizia e costruzioni, della moda, tessile ed abbigliamento, dei servizi ICT, logistica, energiaambiente, del commercio e distribuzione, del turismo e ristorazione e ai processi trasversali di gestione d’impresa.

L’offerta è costruita in percorsi modulari e flessibili per consentire alle persone l’acquisizione di competenze dal livello base fino all’avanzato, con durate variabili di 32, 48 e 64 ore. Prevista inoltre la possibilità di accedere ai percorsi sia in presenza, sia attivando la formazione a distanza. Per conoscere tutti i dettagli su titoli e contenuti basta andare sulla banca dati online OrientER https:orienter.regione.emilia-romagna.it dove gli interessati possono trovare tutte le opportunità di formazione finanziate dalla Regione Emilia-Romagna.