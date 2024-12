Gutierrez manca i contrattacchi. Buchegger, poca consistenza

DE CECCO 5 (2 b.s.) – Fatica a tenere gli attaccanti in ritmo, ma soprattutto a impedire loro di incagliarsi nei momenti in cui la ricezione comincia a barcollare. A questa Modena ancora priva di un’identità definita serve il Lucio ispirato di inizio stagione.

BUCHEGGER 5 (att. 48% su 23 con 1 err. e 4 muri sub., 1 ace, 4 b.s., 1 muro) – Era stato quasi perfetto a Santo Stefano, protagonista di una prova offensiva di rara completezza. Stavolta non è andato in crisi completa ma è mancato di consistenza. Unico sussulto l’ace del 23-24 nel secondo set.

GUTIERREZ 5 (att. 22% su 18 con 3 err. e 1 muro sub., ric. 40% su 20 con 2 err., 1 ace, 3 b.s.) – Indispensabile in ricezione, il che lo rende – a tratti – una croce da portare. Tra il 26 e il 30 dicembre si contano solo due contrattacchi trasformati.

DAVYSKIBA 6 (att. 47% su 17 con 1 err. e 4 muri sub., ric. 43% su 14, 3 ace, 2 b.s.) – Stava dilagando nel secondo set, tre ace fumanti e quattro attacchi, quando Giuliani l’ha tolto per un giro in ricezione. E dire che proprio in seconda linea pare aver fatto i progressi maggiori, in terra umbra. Che peccato.

MASSARI 5,5 (att. 67% su 3, ric. 67% su 3) – Ha fatto quel che ha potuto nel finale, svuotando a secchiate la nave che imbarcava acqua. Ma l’occasione vera l’ha avuta subentrando a Davyskiba nel secondo set, tentando una pipe che, se fosse andata a segno, avrebbe probabilmente chiuso il set.

RINALDI 6 (att. 40% su 5, ric. 80% su 5, 1 ace, 2 b.s.) – Nel rimpasto dicembrino è stato lui a pagare col posto, e nell’ottica di dare alla squadra stabilità ci può anche stare. Tuttavia, si ha sempre la sensazione che nel roster della Valsa ci sia troppo poco temperamento per fare a meno di Tommy nei momenti-chiave.

MATI 5,5 (att. 67% su 3 con 1 err., 2 b.s.) – Entra spavaldo in attacco, è sempre pronto anche quando De Cecco gli alza palle impossibili. A muro però non è consistente.

SANGUINETTI 7 (att. 100% su 3, ric. 0% su 2, 2 ace, 3 b.s., 3 muri) – Giò invece a muro è cresciuto, e non poco. E in attacco chiude le cinque giornate di Perugia col cento per cento: undici vincenti su undici.

ANZANI 6 (att. 80% su 5 con 1 muro sub.) – Entra per il muro e fa centro con l’attacco: discreto impatto, ma non basta.

IKHBAYRI sv – Entra tre volte in prima linea ma non tocca palla.

FEDERICI 5 (ric. 40% su 20 con 3 err.) – Deve essere lui il primo a credere nella riscossa: serve ordine in seconda linea, e serve adesso.

All. GIULIANI 5,5 – Il doppio “quasi” sotto le Feste gli offre qualche indicazione, finalmente. Manca un pizzico di fiducia, e deve essere lui a trasmetterla nei momenti delicati.

Fabrizio Monari