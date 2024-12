Hera, pronto intervento e pulizie straordinarie

Anche l’attività di Hera non si ferma a Capodanno. Per assicurare 24 ore su 24 la continuità e la sicurezza nell’erogazione dei servizi gestiti, oltre 200 addetti saranno al lavoro sia per garantire il pronto intervento in caso di guasti alle reti, sia per il presidio degli impianti e per lo svolgimento di servizi ambientali anche straordinari, come quelli previsti dopo gli spettacoli che si svolgeranno in varie piazze, tra Modena e provincia.

La notte di Capodanno, così come tutte le notti e tutti i giorni festivi, nel Modenese saranno a disposizione dei cittadini 45 addetti per il servizio acqua, ripartiti su distribuzione, fognature depurazione e pronto intervento. Ventisette, invece, saranno le persone impegnate nel servizio elettrico, presidiato h24 dal polo di telecontrollo, e nella gestione di eventuali guasti sulla rete. Per il gas, saranno operative 13 persone, compreso il pronto intervento, cui si aggiungono due addetti, (coordinati da un responsabile a livello regionale) per il servizio di teleriscaldamento e altrettanti per l’illuminazione pubblica. Su tutto il territorio domani saranno al lavoro almeno 120 addetti ai servizi ambientali, una parte dei quali sarà impegnata anche nella pulizia dei centri e delle piazze dopo le varie feste di Capodanno. "Tutti i partecipanti a queste iniziative sono invitati a collaborare, non abbandonando i rifiuti ma conferendoli correttamente nei contenitori a disposizione".

Partecipare al decoro della città e fare bene la raccolta differenziata sono buone pratiche da tenere presenti anche tra i buoni propositi per il nuovo anno. Si ricorda che domani, così come lunedì 6 gennaio tutte le stazioni ecologiche gestite da Hera sul territorio modenese rimarranno chiuse al pubblico; saranno regolarmente fruibili, il 4 e 5 gennaio, gli impianti che prevedono l’orario di apertura nei giorni di sabato e domenica.

Per quanto riguarda la raccolta di plastica e carta porta a porta a Modena stasera il servizio sarà sospeso. Quindi, nelle zone residenziali a calendario azzurro, i cittadini non dovranno esporre la plastica o la carta stasera ma venerdì 3 gennaio, con le stesse modalità di sempre (dalle 19 alle 23). Per chi abita nelle altre zone residenziali o nelle frazioni, le giornate di raccolta non subiranno modifiche. Per quanto riguarda i residenti e le attività commerciali che fanno riferimento al calendario centro storico i servizi di raccolta previsti sono invece confermati il 1° gennaio con le solite modalità. Gli svuotamenti negli androni dei palazzi saranno invece posticipati al 2 gennaio.

Nel caso sia necessario conferire carta e plastica in giornate diverse da quelle previste dalla raccolta porta a porta, è possibile utilizzare le Casette Eco Smarty attive h24 in dieci zone strategiche del capoluogo.