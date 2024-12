Hit anni ’90, cenoni e fiaccolate sulla neve

Piste da sci gremite, esercizi ricettivi da ’tutto esaurito’, meteo stabile. L’Appennino modenese sta offrendo il meglio di sè per questo passaggio al 2025, il primo dopo tanti anni ricco di neve fresca.

E tante le iniziative. A Fanano il Capodanno si festeggia in piazza della Vittoria a partire dalle 22.30 fino alle 2.30 col titolo ‘Libidine’: dove gli anni ‘90 e 2000 rivivono (con un po’ di ironia!). "Hai mai sognato – dicono i promotori – di essere in un videoclip di MTV? Tutte hit degli anni ‘90 e 2000 saranno in piazza per uno spettacolo completamente ad ingresso gratuito".

Alle Piane di Mocogno stasera si conclude il 2024 in grande stile con fiaccolata organizzata dalla scuola sci Piane di Mocogno: "Abbiano preparato – dicono gli organizzatori della stazione – la tradizionale fiaccolata dei maestri sulla pista Poggio, dalle 18.30. A seguire aspettiamo gli ospiti a fondo pista per un brindisi conviviale a base di vin brûlé offerto dall’Hotel Mazzieri".

A Sestola torna Cim1 (Cim One) che stasera e domani corona quattro giorni di "neve e divertimento, un mix unico di live, dj set e après-ski per celebrare l’arrivo del 2025", con Tonyboy, Kid Yugi, Dj Matrix, Drefgold, Rudeejay e tanti altri ospiti. A Sestola la fiaccolata sulla neve di buon anno si terrà il 1° gennaio a Passo del Lupo.

A Fiumalbo il cenone di San Silvestro all’hotel Il Laghetto avrà come protagonista "il primo talent show della TV italiana, con Valerio Merola e tanti ospiti".

A Pavullo il ’Veglionissimo’ di Capodanno inizierà dalle ore 20 al Centro sociale Bonvicini con cenone e musica con l’orchestra "Ottava Nota", a cura del Centro Sociale Ricreativo Culturale "C. Bonvicini".

Alla Boscoreale di Piandelagotti domani la proposta di iniziare il nuovo anno sulle piste da sci nordico. Il 1° gennaio concerti di Capodanno a Fiumalbo (ore 16, teatro comunale), Fanano (ore 18.30 Chiesa di san Giuseppe), Sestola (ore 17 Armonie d’inverno, piazza Barozzi).

Sempre il 1 gennaio a Pievepelago mercatini artigianali e prodotti tipici ‘Made in Italy’ in piazza V.Veneto, dalle 9 alle 20 con animazione e punto ristoro. A Montecreto alle 16.30 in sala consigliare Capodanno con laboratorio bambini.

g.p.