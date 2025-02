Holacheck vincitore di giornata, Bartoli in vetta

L’ultima giornata di campionati "preelettorale", porta qualche cambiamento nelle classifiche del Top Volley, il Trofeo Virtuale de Il Resto del Carlino che premia i bomber delle squadre modenesi: complice la giornata storta della sua Beca Tensped Spezzanese in casa dei poco disponibili liguri del CUS Genova, che non consegnano i dati della partita, e costringono la società spezzanese a fare i salti mortali per consegnarli al vostro estensore, Alessandro Bartoli vede assottigliarsi pesantemente il proprio vantaggio nella classifica generale, che comanda ormai da due mesi, vantaggio su Nicola Marchesi della RCL Gallonese che passa da 1,5 punti, solo a sei decimi.

In generale la giornata non fa segnare punteggi entusiasmanti, con soli dodici atleti sopra quota venti, ma almeno in un caso si torna dopo due settimane sopra quota "trenta" con un vincitore di Tappa "nuovo di pacca". A vincere la classifica settimanale è il 23enne schiacciatore della Holacheck Maritain Modena Giacomo Saetti (foto a sinistra), che mette giù ben 33 punti, confermando una buona annata che lo mette nei primi trenta della generale: dopo un finale di 2024 in linea, ed un inizio di 2025 abbastanza in sordina, con 34 punti in tre partite, alla quarta gara piazza la botta che gli fa vincere la sua prima Tappa.

Alle sue spalle un nome sempre più ricorrente delle parti alte delle classifiche, quello del neanche sedicenne Giovanni Malagoli della Mo.Re. Volley di serie D, staccato però di cinque lunghezze a quota 28, uno in più di Thomas Brandoli dell’EdilCam Cavezzo: quarto posto a parimerito a quota 25 per Simone Agazzani della Bulloneria Emiliana PGS Fides, e Joelle M’Bra (foto a destra) della BSC Materials Sassuolo, punti preziosissimi per vincere il delicatissimo derby di B1 femminile con la Moma Anderlini, prima ragazza nelle prime dieci, insieme alla ritrovata Martina Fontana del Corlo.

Il punteggio basso di Alessandro Bartoli gli consente comunque di conservare anche il primato nella classifica a punti, sempre davanti a Nicola Marchesi, ed al 20enne Matteo Pignatti della Stadium Mirandola, che con Marcello Andreoli della National Villa d’Oro superano quota 300 punti: Pignatti però, balza in testa alla classifica relativa alle sole gare del nuovo anno con la media di 22,6 punti a partita giocata, scalzando appunto Bartoli superato anche da Matteo Fontanesi della Mo.Re. Volley di serie C.

Pur continuando a non giocare, Martina Susio della Moma Anderlini conserva il quarto posto nella generale, davanti ad Andreoli, mentre entra nella Top Ten Carolina Sola della Vis Hidraulics Frignano. Prosegue la lotta tra Rachele Natali dell’Hidroplants Soliera 150, ed Andreoli per la palma di giocatore più prolifico tra quelli in attività, corsa che si riflette anche nella possibilità di entrare nella Top Ten di tutti i tempi, visto che attualmente sono dodicesima e tredicesimo.