"Hotel e ristoranti, aspettiamo gli sciatori"

Operatori della montagna modenese soddisfatti del sospirato arrivo della neve fresca, delle previsioni di altre imminenti abbondanti nevicate e del ritorno del freddo che ha consentito il riavvio degli impianti d’innevamento programmato. Da oggi inizia la graduale aperture di piste sul Cimone, Piane di Mocogno e Piandelagotti. E già si delinea un ‘boom’ di arrivi per il week-end. "Siamo certi – dicono al ristorante La Tana del Lupo alle Polle di Riolunato – che arriveranno tantissimi sciatori, tanta è la voglia di neve che abbiamo registrato sinora. Un po’ si era comunque lavorato per le feste, ma ora si parte davvero! Ricordiamoci però che in un anno non si vive di solo sci e valorizziamo quindi di più le nostre tante alternative turistiche del territorio". Soddisfatti all’Hotel San Marco di Sestola: "L’effetto della neve fresca si è fatto subito sentire, e tanti ci stanno chiamando. Sinora siamo sempre stati operativi, ma certo l’innevamento fa felici tutti; speriamo solo non sia troppo tardi. Vorremmo evidenziare la prontezza del Comune di Sestola a ripulire le strade, segno di una operatività anch’essa pronta in attesa della neve".

Amedeo Faenza, presidente provinciale Federalbergi-Confcommercio è cauto: "Ci sono ottimismo e volontà di ripartire, ma purtroppo ci siamo già ’giocati’ tanto.. tentiamo di fare del nostro meglio, ci mettiamo una pezza, diciamo – spiega in riferimento al gravissimo danno provocato dalla mancanza di neve che fino a ieri ha piegato la montagna – Per chi ha chiuso, riaprire a mezza stagione non è facile e neanche produttivo".

Per verificare la situazione meteo sul nostro Appennino sono cliccatissime varie webcam. Novità, in questi giorni è stata inaugurata una nuova Stazione meteorologica con webcam al rifugio Taburri di Fellicarolo (Fanano). Soddisfatto il gestore: "La nuova stazione meteo, con la fondamentale collaborazione di Meteosestola.it, permetterà di vedere la situazione in tempo reale con foto molto definite, temperatura, umidità, vento. E già sono giunte tante chiamate, quindi ci siamo già organizzati preparando le ciaspole per le prime escursioni sulla neve". L’arrivo del freddo è tornato a far ghiacciare (pur con un mese di ritardo) il lago Santo modenese, a 1500 metri di quota, ricoperto anche da un manto di neve. "Sinora non erano mancati comunque gli escursionisti – dicono al rifugio Giovo sulle sponde del lago – ma con la neve è tutta un’altra cosa. Siamo operativi e speriamo in una buona parte centrale della stagione invernale, grazie anche alle tante escursioni con guide che fanno tappa al lago Santo ed ai monti del crinale".

g.p.