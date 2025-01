I ragazzi delle Lugli ricordano. Emilia Levi

Gli studenti di Modena, e nello specifico di Carpi, saranno protagonisti delle iniziative organizzate dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in occasione della Giornata della Memoria. A fare gli onori di casa sarà il Presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri.

L’appuntamento è per le ore 9.30 di questa mattina, alla presenza del sindaco di Carpi Riccardo Righi, sarò inaugurata "Le mille Emilia", mostra realizzata dagli studenti della scuola primaria Lugli di Carpi ispirata al libro "Emilia Levi, fiore di speranza". Scritto da Marzia Lodi e Giorgio Carrubba, il libro è dedicato alla storia di Emilia Levi, bambina assassinata al suo arrivo nel lager nazista di Auschwitz e di cui esiste una sola testimonianza: la pagina dedicatale da Primo Levi in apertura del volume "Se questo è un uomo".

Levi la descrive com "”Una bambina curiosa, ambiziosa, allegra e intelligente alla quale durante il viaggio nel vagone gremito, il padre e la madre erano riusciti a fare il bagno in un mastello di zinco, in acqua tiepida".

Al termine della presentazione, gli studenti carpigiani visiteranno l’Aula dell’Assemblea legislativa dove incontreranno la Garante regionale dei Minori Claudia Giudici.