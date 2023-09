Il benvenuto dei presidi:: "Qui progetti e inclusione"

Vacanze finite per gli studenti modenesi. Oggi la prima campanella, un momento emozionante per alunni, studenti, genitori e per tutto il personale che ha trascorso le ultime settimane preparandosi per questo evento. "L’avvio dell’anno scolastico – dichiara Giovanna Morini, dirigente del Liceo Muratori-San Carlo di Modena – è un momento magico: un tempo di ripartenza in cui si avvicendano le generazioni degli studenti e ci si guarda con occhi nuovi". Per questo primo giorno, al Muratori-San Carlo, l’accoglienza delle classi prime coinvolgerà anche le famiglie. "È un giorno importante – prosegue la dirigente – perché gli alunni devono ambientarsi serenamente. Oggi accogliamo dodici nuove classi prime, sei del linguistico e sei del classico, che sono state invitate con i genitori per la visita dell’istituto e la conoscenza del personale docente". Tante le attività previste per promuovere la socializzazione tra i nuovi allievi: le classi prime, infatti, saranno affiancate da pedagogisti ed educatori; ancora, parteciperanno al torneo di pallavolo Pietro Pillo, in memoria dello storico docente di Scienze motorie scomparso tre anni fa; infine, durante il primo periodo, prenderanno parte a diverse uscite didattiche. "Le classi quinte, invece, – conclude la dirigente – cominciano incontrando Leopardi attraverso il libro ’Spalancare gli occhi sul mondo’ di Marco Antonio Bazzocchi, un modo nuovo per iniziare l’anno all’insegna della fantasia, della creatività e della profondità del poeta recanatese". Anche il Fermi inaugura l’anno scolastico questa mattina. "Oggi – spiega Stefania Giovanetti, dirigente dell’istituto – accogliamo dieci nuove classi prime: quattro per l’indirizzo di Telecomunicazioni, tre sia Chimica che per Automazione: durante i primi giorni porteremo gli studenti a conoscere gli ambienti della scuola; inoltre, è tradizione di questo istituto recarsi in uscita didattica con tutte le prime a Monte Sole per un momento di socializzazione: incentivare il benessere degli alunni è fondamentale". Tanti i progetti in cantiere per il Fermi, che prevede collaborazioni con aziende importanti per quanto riguarda i Pcto, convenzioni per effettuare stage all’estero e attività volte a potenziare negli studenti le cosiddette soft skills, le lingue straniere e l’imprenditorialità. "Stiamo puntando su percorsi di qualità – continua la dirigente – volti a formare cittadini globali. Quest’anno c’è stata una riforma dell’orientamento che ha previsto la formazione di docenti tutor e orientatori che potranno diventare guide importanti per le classi, affinché gli studenti sviluppino le competenze adatte a orientarsi consapevolmente in chiave futura". Oltre a essere dirigente del Fermi, Stefania Giovanetti è anche reggente dell’Ic 1 di Modena, che comprende le medie Cavour e quattro scuole elementari nel quartiere Madonnina. "Anche nell’Istituto Comprensivo l’anno è iniziato positivamente – conclude la dirigente – mancano pochissimi insegnanti e siamo in grado di coprire tutte le classi. L’Ic 1 è una scuola tradizionalmente molto inclusiva, si respira un clima sereno e tutto il personale è pronto a questa nuova avventura".

Jacopo Gozzi