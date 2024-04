Il centrosinistra presenta la sua squadra guidata da Gargano

Continuano le grandi manovre in vista delle elezioni comunali di Castefranco. Oggi alle 20,30, nella bocciofila di via Walter Tabacchi 6, la coalizione di centrosinistra che candida come sindaco l’attuale primo cittadino Giovanni Gargano si presenta nuovamente alla comunità. Tra i temi che saranno trattati durante la serata ci saranno la salute e il sociale, l’ambiente e la pianificazione territoriale, fino ad arrivare alla mobilità, al lavoro, alla scuola e continuando poi con formazione, cultura, sport, coesione sociale, sicurezza e partecipazione civica. Oltre al candidato Gargano, saranno presenti anche alcuni candidati delle liste che lo sostengono, ovvero Partito Democratico, Castelfranco Futura, Movimento 5 Stelle, Idee in Comune e Gargano Sindaco. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, anche questo incontro, come il primo svoltosi lo scorso 13 aprile, è funzionale ad "avanzare proposte per la città che verrà", in caso ovviamente di riconferma dell’attuale primo cittadino.

m.ped.