Il Formigine vola nel derby. Il Castelfranco cede

CASTELFRANCO

1

FORMIGINE

3

V. CASTELFRANCO: Nicolosi, Belfakir, Mazzocchi, Mininno (81’ Simonetti), Bahi, Semeraro, Valcavi, Colonnese, Ferri (84’ Campani), Zenzola, Mariano. A disp.: Gagliardi, Bellori, Serpetti, Cassano, Ed Darraji, Tondelli, Fontana. All.: Azzani

FORMIGINE: Mawuli, Marverti, Macchioni, Davoli (65’ Napoli), Laruccia, Savino, Cantarello, Zafferi, Crispino (77’ Masoch), Carrera, Bellentani. A disp.: Cornia F., Fiorentino, Cornia S., Galli, Angelillis, Ricci, Stefanini. All.: Cattani

Arbitro: Tinelli di Verona

Reti: 13’ Macchioni, 23’ Zafferi, 27’ Mininno, 92’ Napoli

Note: ammoniti Bahi, Mazzocchi; Belfakir

Il derby del tanti ex sorride al Formigine che sbanca con merito il "Ferrarini" e lascia il Castelfranco sul fondo a quota zero. Al 2’ occasionissima Virtus, Mariano riceve palla sulla sinistra, ma il suo tiro sfiora il primo palo. Al 6’ Mawuli anticipa di testa Bahi prima che possa calciare indisturbato a rete. Un minuto dopo Nicolosi, complice la pioggia, si lascia scappare il pallone in area, Crispino per poco non ne approfitta.

Al 7’ bel tiro di Carrera dal vertice sinistro dell’area, Nicolosi toglie la palla dall’incrocio, sul seguente corner Laruccia manca di poco la rete. Al 13’ il Real Formigine passa in vantaggio, Macchioni ben imbeccato sulla sinistra, con un diagonale dal vertice dell’area piccola fredda Nicolosi. Al 22’ azione confusa in area neroverde, l’ultima conclusione è di Ferri, palla smorzata da un difensore che termina tra le braccia di Mawuli.

Al 23’ raddoppio ospite, Zafferi entra in area dalla destra e con un bel pallonetto infila nell’angolo opposto scavalcando l’estremo difensore avversario. Al 27’ la Virtus accorcia, Mininno vede Mawuli fuori dai pali e, da ben quaranta metri, insacca nonostante il tentativo disperato di un difensore del Real.

Alla mezz’ora, conclusione in mischia di Bellentani, Nicolosi respinge, la palla termina sulla sinistra a Crispino, il quale colpisce il primo palo. Al 31’ Ferri, in tuffo di testa, manda fuori di pochissimo. Al 38’ punizione dal limite di Davoli, la sfera sfiora l’incrocio dei pali alla destra di Nicolosi. Al 42’ forte rasoterra dalla distanza di Davoli, palla che sibila il palo di destra. Al 44’ Ferri tenta il pallonetto dal limite, conclusione però da dimenticare. Al 58’ Mawuli non trattiene un tiro in area, Mariano non riesce a ribadire in rete. Un minuto dopo tiro dalla distanza di Belfakir, fuori di poco. Al 62’ gran tiro di Mariano dal limite, Mawuli alza la palla in angolo.

Al 72’, sugli sviluppi di un corner, stacco di testa di Savino, sfera a lato di un niente. All’81’ il neoentrato Napoli sfiora il tris, con un tiro alto di pochissimo. Un minuto dopo Bellenatani, solo davanti a Nicolosi, manda clamorosamente a lato. Con la Virtus lanciata in avanti, il Formigine triplica in contropiede con Napoli e chiude il derby modenese a favore della squadra dell’ex mister Cattani.