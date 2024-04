Il lascito librario di Andreolli donato alla biblioteca

Il Polo culturale "Il Pico" dopo la sua inaugurazione e apertura, quasi un anno fa, continua a configurarsi sempre più come un luogo identitario per i mirandolesi, nonché deposito della memoria dei figli di questa comunità tanto che fioriscono le donazioni di privati illustri.

Dopo quella di Gianfranco (Jean) Mascii (1926-2003), pittore e illustratore nato a Mirandola che trovò asilo in Francia per fuggire dalle restrizioni imposte dal Regime e che divenne divulgatore del Cinema italiano attraverso le sue locandine realizzate a mano, ora è la volta di un figlio adottivo della Città dei Pico, Bruno Andreolli (1949-2015) affermato medievalista, già docente all’università di Bologna la cui collezione libraria, va ad arricchire anch’essa il prezioso patrimonio della Biblioteca "E. Garin" nel nuovo Polo culturale "Il Pico". In occasione della presentazione del libro della professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli dal titolo "Tutte le Perle del Mondo", la vice sindaca Letizia Budri proprio in questi giorni ha ricevuto in dono - a nome della comunità mirandolese - la collezione libraria dell’indimenticato professore, a lungo collaboratore del Gruppo Studi Bassa Modenese e membro fondatore nel 1993 del comitato scientifico del Centro internazionale di cultura "Giovanni Pico della Mirandola" e assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del Comune di Mirandola dal 1995 al 1999.

Si tratta di un patrimonio di circa 4.000 volumi, molti dei quali oggetto delle sue ricerche storiche sulla società rurale che la vedova, professoressa Annamaria Ragazzi, ha voluto donare alla Biblioteca. "Un gesto bellissimo – ha commentato l’amministrazione mirandolese – e carico di significati, che va ad arricchire il patrimonio librario della nostra comunità. Una donazione che va presa ad esempio".

al.g.