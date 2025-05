Il M5s entra in Consiglio: "Sarà dura, tante cose sono ancora aperte"

Esulta per l’elezione di Sauro Borghi il Movimento 5 Stelle, che in campagna elettorale, insieme ad Azione e Psi, era stato l’unico partito del fronte di centrosinistra a schierarsi apertamente in suo favore.

"Abbiamo supportato Sauro dal principio – commenta Mattia Veronesi, esponente di M5s e presidente del Consiglio Ucman -. Il percorso che ha fatto, la squadra che ha proposto e le idee che ha messo in campo hanno convinto noi come i cittadini, ed il risultato del loro lavoro si vede".

Con l’esultanza per il successo di Borghi, l’esponente pentastellato esprime soddisfazione anche per il seggio in consiglio comunale conquistato dal loro candidato, Matteo Ferrari, che entra di forza nel consiglio, essendo risultato il terzo più votato della lista "San Prospero 2030" con 111 preferenze.

"I primi mesi di vita di questa amministrazione saranno difficili. Ci sono tante partite aperte – ricorda Veronesi -. Nel concreto abbiamo da salvaguardare il controllo pubblico su Aimag e le posizioni nostre e di Sauro Borghi sono chiare e non lasciano spazio ad interpretazioni. Mentre in Unione l’esperienza di amministrazione di Sauro sarà fondamentale per rendere l’ente ancora più forte. Sul campo politico, invece, il tema sarà ricucire la spaccatura nel Pd".

Intanto, risulta confermato che il ruolo di vicesindaco, decisione che sarà presa domani sera come anche per la composizione della giunta, sarà assunto da Matteo Borghi, figlio di un cugino del sindaco e, dunque, non "nipote".

Al. Gr.