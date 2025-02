"Il match con la Lube non è stato un episodio"

C’è molta più serenità nel clan di Modena Volley, dopo i tre punti ottenuti con la Lube Civitanova e una classifica che ormai vede i play off a un passo. Proveranno a fare l’ultimo step domani a Padova, i ragazzi allenati da Alberto Giuliani, contro la terzultima in classifica che deve guadagnare punti per allontanare lo spettro della zona rossa. "Vogliamo fare punti anche noi però" sottolinea Paul Buchegger, l’attaccante più costante della stagione, una furia anche nei primi due set contro Civitanova ma poi finito in panchina per far spazio all’eroe del giorno, Ikhbayri. Un Buchegger che è convinto dei mezzi di una Valsa Group rinfrancata.

Buchegger, partiamo dal bel 3-1 di sei giorni fa… "Una bella vittoria, quella con la Lube, una vittoria che ha portato tanto entusiasmo anche in questa settimana, nella quale abbiamo lavorato bene per prepararci alla sfida di Padova".

Ecco, proprio contro la Sonepar che sfida vi aspettate? "Ci aspettiamo un match molto tirato, i veneti giocano bene soprattutto in casa. Dobbiamo andare là e premere sull’acceleratore esattamente come domenica scorsa".

Vi sentite come se dovreste affrontare un esame di maturità, in questa partita? "Un esame non so, ma è il momento di far vedere che possiamo giocare sempre così, non è stato un caso quello che abbiamo saputo fare contro Civitanova. Vogliamo confermare la prestazione, fare una bella partita e mettere in cascina punti, tutto ciò che ci serve per prepararci al meglio nei play off e crescere ancora. Vogliamo essere al cento per cento quando conta".

Ecco, i play off: potrebbero cambiare la vostra stagione? "Secondo me fare un bel play off e comunque concludere bene la stagione può cambiare tutte le prospettive. Se chiuderemo in crescendo credo che non si parlerà più dell’inizio: conta sempre la post season, si può vincere per tutta la regular season e poi uscire ai quarti di finale, costruendo una stagione negativa di fatto. Contiamo sulla nostra crescita, vogliamo essere al massimo in queste settimane".

C’è la sensazione, anche dopo quanto visto in Coppa Italia, che anche il play off sia più giocabile, che non ci siano squadre imbattibili? "Secondo me, lo abbiamo fatto vedere anche noi in stagione, si possono vincere tutte le partite: è l’approccio che fa la differenza, assieme al momento e anche a un po’ di fortuna, contro le ‘big’. Bisogna rimanere attaccati e lucidi, col massimo della concentrazione ce la si può giocare alla pari contro tutte le squadre. Ci è sempre mancato qualcosa in stagione, per prevalere, ora abbiamo dimostrato che possiamo farlo".

Alessandro Trebbi