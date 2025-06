Il ministro Tommaso Foti: "Il governo è orgoglioso del lavoro svolto finora"

Partecipatissimo incontro lunedì sera all’Rmh Hotel per fare il punto sui primi due anni e mezzo di attività del Governo guidato da Giorgia Meloni. All’evento, organizzato da Fratelli d’Italia, era presente anche Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e per il Pnrr, che ha illustrato i risultati ottenuti dal Governo e le prospettive future. A fare gli onori di casa, il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Emilia-Romagna, che ha ricordato il grande lavoro e la lunga strada percorsa insieme al ministro Foti dagli anni della fondazione di Fratelli d’Italia alla crescita sul territorio emiliano-romagnolo fino ad oggi, e alle sfide future, guidate solo dall’interesse del Paese e degli Italiani. "La crescente presenza e radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio emiliano-romagnolo – ha dichiarato Barcaiuolo – è frutto di un impegno costante e di una proposta politica coerente e credibile". Per l’onorevole Daniela Dondi, i risultati si ottengono perché, come sul territorio, anche a Roma Fratelli d’Italia è un gruppo unito, con un obiettivo comune: fare il bene dell’Italia. Spazio anche ai consiglieri regionali Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti. "Due anni e mezzo fa – ha spiegato Pulitanò – gli italiani ci affidavano la responsabilità di guidare il governo. E lo hanno fatto per la nostra coerenza, il nostro coraggio e le nostre idee. A distanza di più di 30 mesi, siamo ancora al governo, e continuiamo a crescere". "La grande partecipazione dei dirigenti – evidenzia Arletti – degli eletti e dei militanti di Fratelli d’Italia dimostra una grande fiducia che la nostra gente ci riconosce, e ripone nel grande lavoro del Governo. "Siamo orgogliosi del lavoro svolto finora e consapevoli delle sfide che ci attendono – ha detto il ministro Foti – Il Decreto Legge Sicurezza ne è la dimostrazione, con buona pace di una sinistra sterile che continua a protestare contro una norma che tutela famiglie e cittadini". Passaggio seguito dal tema occupazione, dove il Ministro evidenzia come "gli occupati, in due anni e mezzo di governo, siano sempre aumentati, senza mai cadere nell’assistenzialismo". Foti ha aperto anche il capitolo energia rinnovabile e automotive, evidenziando come "prima di tutto occorra lavorare nell’interesse della competitività delle nostre aziende nello scacchiere europeo e mondiale". E in questo "la figura di Giorgia Meloni ha ridato nuovo lustro alla credibilità dell’Italia, non più schiacciata dall’asse franco-tedesco, ma più autonoma e credibile. Grazie al Premier, ora l’Italia siede tra i leader mondiali a testa alta".