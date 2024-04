Il Modena a Siena cercando il tris. Formigine in Romagna

Dopo la sosta e il recupero (con sconfitta) degli Highlanders Formigine con San Benedetto, torna la Serie B con la quart’ultima giornata (15,30). Il Giacobazzi Modena cerca la terza vittoria di fila a Siena per giocarsi la volata a tre per il 2° posto con Bologna e Colorno, mentre i formiginesi ultimi giocano sul campo della capolista Romagna. "Siena è una squadra diversa in casa e in trasferta – spiega Gianfranco Ori, pilone del Giacobazzi - dobbiamo scordarci il 70-0 dell’andata per fare il pieno di fiducia in vista della sfida successiva con Romagna, quella a cui teniamo di più in questo finale di stagione. In casa con la capolista dovremo dare l’anima per conquistare una vittoria che darebbe un senso diverso al campionato". Le altre del 19° turno: Pieve-Gubbio, UR San Benedetto-Bologna Rugby, Jesi-Firenze, Lions Amaranto-Colorno B. Classifica: Romagna 85, Colorno B 72, Bologna 70, Giacobazzi 69, Pieve 50, UR San Benedetto 46, Cus Siena 40, Jesi 34, Lions 33, Gubbio 28, Firenze 15, Highlanders 12.