"Il parcheggio in via Palona non è pronto"

L’amministrazione comunale di Castelvetro replica a Confesercenti, dopo che l’associazione di categoria aveva lamentato la prolungata chiusura del parcheggio a servizio alle attività commerciali di via Palona e via Pascoli, a causa di un’esplosione avvenuta in un garage. "Il Comune di Castelvetro ha provveduto, nel rispetto della legge e a seguito della segnalazione del comando provinciale dei Vigili del Fuoco – si legge in una nota - ad emettere ordinanza immediata in merito alla non fruibilità della rimessa oggetto dell’esplosione e del successivo incendio e di parte del piccolo piazzale sovrastante la stessa. Nella stessa ordinanza, il Comune rendeva noto che la sospensione o la parziale revoca del provvedimento sarebbero state subordinate all’eventuale esecuzione di lavori. Attualmente sono in corso i lavori di ripristino della rimessa e pertanto non sono ancora maturate le condizioni per la revoca dell’ordinanza. Appare quindi quanto mai inappropriata la richiesta del direttore di Confesercenti Terre di Castelli Emanuele Costetti. Nulla può il Comune per agevolare lo svolgimento dei lavori in tempi brevi e tantomeno attivarsi per liberare i parcheggi senza che vi siano le condizioni di cui sopra".

m. ped.