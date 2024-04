Il Parco XXII Aprile si rinnova. Telecamere, luci e biomarket: "Investito un milione di euro per strappare l’area al degrado"

di Antonio Montefusco

Uno dei polmoni verdi della città si rifà il look. In questi mesi è stato riqualificato il parco XXII Aprile con la realizzazione di un bio market, il rinnovo di percorsi e arredi sull’asse del lago canale e l’installazione di 15 nuove telecamere. Gli interventi di riqualificazione hanno riguardato anche gli arredi che costeggiano le antiche vasche e il settecentesco arco d’ingresso al parco. Migliorata, inoltre, anche l’illuminazione che rende più sicuri i cittadini durante le ore notturne.

Allo stesso tempo, si stanno ultimando i lavori dell’anfiteatro in cui ci sarà la possibilità di giocare a basket 3 vs 3, oppure a calcetto; opere che hanno portato migliorie alle gradinate con l’intera area che sarà accessibile anche ai diversamente abili. Per vedere l’anfiteatro concluso bisognerà invece attendere la data del 24 maggio. In particolare, ammontano a 1 milione e 120 mila euro i costi dei tre interventi già completati e di quello in corso di attuazione (presso l’area dell’anfiteatro) al parco XXII Aprile.

Dal potenziamento dell’impianto di video sorveglianza, all’adeguamento illuminotecnico dell’area, per migliorare la fruizione ai cittadini, fino agli interventi per la riqualificazione del parco son stati realizzati dall’amministrazione grazie alle risorse assegnate tramite i fondi Pinqua. Per la videosorveglianza sono stati spesi 167mila euro circa di cui 166mila da finanziamenti Pnrr, 17.mila da fondi comunali e i restanti da fondi Foi. Le 12 telecamere esistenti sono state integrate con 15 nuovi apparecchi che offrono una visione a 360° su via Nonantolana anche con un apparecchio per il controllo targhe e transiti. La videosorveglianza è collegata alle sale operative di polizia locale e forze dell’ordine, e copre anche la zona primaria delle scuole Collodi e con il parcheggio antistante e del liceo Sigonio.

Il rifacimento e potenziamento dell’illuminazione pubblica del parco, invece, interessa un’area di 5mila metri quadrati: questo aspetto migliora la sicurezza rendendo il parco più accogliente e funzionale e capace di ospitare manifestazioni culturali, concerti e spettacoli all’aperto e altre iniziative di richiamo. L’adeguamento illuminotecnico è costato 288mila euro, di cui 157mila da fondi Pnrr e Foi, i restanti 131mila a carico del comune.

Tre le finalità di questo lavoro: maggiore risparmio energetico, elevata durabilità con minori manutenzioni e la migliore fruizione che garantisce la sicurezza in tutte le ore della giornata. Per quanto riguarda il bio market i rappresentanti del terzo settore e dell’associazionismo verranno coinvolti in un progetto di gestione che sarà definito in via sperimentale nelle prossime settimane. Il mercato all’aperto è stato realizzato con una spesa complessiva di 294mila euro quasi interamente coperta da fondi Pnrr, il finanziamento comunale ammonta a 4.500 euro. E’ un’infrastruttura molto versatile che si trova in una zona di collegamento fra il parco l’area di via Nonantolana dove si stanno costruendo 70 nuovi alloggi Acer. Sul percorso pedonale e ciclabile centrale, sono state create 15 piazzole dotate di torrette di allaccio elettrico; tutte le pavimentazioni all’interno del paro sono drenanti al 100% ed eco compatibili. E’ ancora in corso l’intervento sull’anfiteatro con la realizzazione di un campo multi sport che avrà dimensioni 30x18 e potrà essere utilizzato per pallavolo, calcetto e basket. "Questa è la strada giusta per aumentare la vivibilità di un rione che si sta trasformando e dove la qualità della vita sarà più alta e migliore" ha sottolineato il sindaco Muzzarelli. Soddisfazione anche da parte del dirigente Nabil El Ahmadié responsabile dei progetti tecnici del comune: "Il lavoro più importante è l’anfiteatro che avrà un campo multi sport, non è ancora concluso, ma lo sarà il mese prossimo". "L’anfiteatro aveva bisogno di una riqualificazione – aggiunge l’assessora allo sport Grazia Baracchi – ed è stata fatta anche seguendo le indicazioni e le richieste di ragazze e ragazzi che abitano in questa zona".