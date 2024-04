Il Pd attacca Arletti: "Si scomoda ora?"

"Arletti inizia solo oggi a scomodarsi per la città e le sue infrastrutture – risponde la segretaria del PD di Carpi, Depietri – Una cosa è certa: non è pervenuta quando è stato il momento di sostenere, attraverso la sottoscrizione della petizione, la richiesta di aumento dell’organico in forza al Commissariato di Polizia, dopo che l’Amministrazione ha chiesto sostegno a tutte le forze politiche, consapevole, a differenza di Arletti, di come la sicurezzasia un tema trasversale". "Farebbe sorridere, se non si trattasse del futuro della città, il fatto che la candidata della destra pare essere stata folgorata su via Roosevelt, e aver scoperto l’importanza di superare il passaggio a livello".