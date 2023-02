Il principe nipote di Guglielmo Marconi ospite del Rotary

Ospite d’eccezione l’altra sera al Rotary Club di Vignola – Castelfranco – Bazzano. Relatore della serata, al quale hanno preso parte tra gli altri anche i sindaci di Vignola e Castelfranco, rispettivamente Emilia Muratori e Giovanni Gargano, è stato infatti il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote del celeberrimo fisico Guglielmo Marconi, premio Nobel nel 1909. Davanti al presidente del club, Andrea Cuoghi, e a tutti gli intervenuti, il prof. Guglielmo Giovanelli Marconi ha raccontato diverse curiosità su suo nonno e le sue invenzioni nel campo delle telecomunicazioni. E’ emerso tra l’altro che Marconi "è stato il primo caso di inventore – imprenditore", che fu bocciato quattro volte in fisica all’Università di Bologna ("tale" prof. Augusto Righi non lo aveva in simpatia…) e che quando a 21 anni, nel 1895, presentò la sua proposta di brevetto a un funzionario del Ministero delle Poste dello Stato Italiano, fu bollato come un pazzo. Piena accoglienza, invece, ebbe dal Ministero delle Poste britannico. Tre anni prima della tragedia del Titanic la sua invenzione salvò una nave da crociera nell’Atlantico.

m.ped.