Il rifugio di Sant’Anna riapre: "Trovato un nuovo gestore"

Ha riaperto al pubblico in questo giorni il rifugio punto di ristoro ‘Poggio Scorzatello’ a S.Annapelago. Nonostante la mancata apertura della omonima seggiovia per raggiungerlo (causa recente disdetta del gestore) il Comune ha trovato un operatore economico del luogo al quale ha concesso la locazione temporanea "per garantirne il funzionamento durante le festività natalizie, periodo di maggior afflusso turistico ed incrementare la ricettività della frazione". Così che ora il rifugio è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 16 con piatti caldi e focacce su prenotazione (Federico 351.8219822) con possibili pranzi. "Il punto di ristoro del Poggio Scorzatello – precisa il Comune – anche senza l’impianto si presta per essere raggiunto con ciaspole e sci alpinismo. L’amministrazione è convinta che l’energia di un giovane del luogo possa essere apportatrice di nuove iniziative per il rilancio dell’intera stazione".