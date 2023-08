Il SuperCinema continua a ’brillare’ Ecco i prossimi film sotto le stelle

Tanti appuntamenti continuano a ’costellare’ il Supercinema estivo. La stagione più calda dell’anno, infatti, continua a ’svelare’ un programma sempre più ricco. Dopo il successo di ’Chiamami con il tuo nome’, il film ’Bones and all’ – che segna il ritorno della collaborazione tra Luca Guadagnino e Timothée Chalamet è in programma stasera alle 21.15. Ambientato negli anni ’80 in pieno governo Reagan, il film tocca l’inquietante e respingente tema del cannibalismo per rappresentare la purezza e l’ingenuità del primo amore. Dopo il primo incontro, i due giovani intraprendono un viaggio on the road attraverso i paesaggi nascosti dell’America rurale, cercando disperatamente di trovare il proprio posto in un mondo ostile e pieno di insidie che non riesce a tollerare la loro natura.

Ma non è finita qui. Domani, infatti, un altro film attirerà l’attenzione del pubblico. Il regista James Mangold porta al cinema l’ultimo capitolo di una delle saghe d’avventura più amate di tutti i tempi, creata da Steven Spielberg e George Lucas: ’Indiana Jones 5 e il Quadrante del Destino’, in programma, per l’appunto, domani alle 21.15 al SuperCinema Estivo di Modena. Indiana Jones si è ormai ritirato e da qualche anno e insegna archeologia all’università di New York. Alla vigilia della conquista della Luna riceve la visita di Helena Shaw (interpretata da Phoebe Waller-Bridge), figlia di un vecchio amico ucciso dalla sua ossessione: la macchina di Anticitera, un congegno meccanico concepito da Archimede per trovare buchi temporali. Un atto finale che meraviglia, commuove e tiene incollati allo schermo, rinnovando la magia del grande cinema.

Le sorprese, per gli appassionati, non finiscono qui. Un inno alla compassione, alla nobiltà d’animo e un omaggio ai lavori artigianali in via di estinzione, ’Il caftano blu (Le bleu du caftan)’ diretto da Maryam Touzani e scritto insieme al marito Nabil Ayouch, arriva al SuperCinema Estivo di Modena in prima visione martedì 22 agosto alle 21.15. Prima della proiezione, sarà possibile assistere a ’Schermi condivisi’, una selezione di cortometraggi da Nonantola Film Festival. Il film narra la storia di Halim e Mina, una coppia sposata che gestisce un negozio di caftani tradizionali in Marocco. Infine, a settant’anni dalla nascita, Troisi viene ricordato in un’opera che coglie tutte i molteplici aspetti del suo essere uomo ed artista: ’Laggiù qualcuno mi ama’ di Mario Mortone è in programma mercoledì 23 agosto alle 21.15.