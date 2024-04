Il teatro: aneddoti e curiosità con Andrea Ferrari

Nella sua radice, la parola ‘teatro’ deriva dal verbo greco che significa ‘guardare’, essere spettatori. "Ed è proprio nello sguardo vicendevole fra pubblico e attore (personaggio) che nasce il Teatro", sottolinea Andrea Ferrari, attore, regista e curatore di apprezzati corsi di recitazione. "Il Moto di un Mito Muto" è l’incontro - spettacolo, dedicato appunto all’arte del teatro, che presenterà sabato 20 aprile alle 21 al teatro Tempio, un singolare appuntamento per conoscere aneddoti, storia e curiosità sul Teatro, attraverso gli autori, le opere e le testimonianze. "Il titolo è un gioco di parole che riflette il perpetuo camminare dell’uomo in modo silente ma sempre attuale e innovativo", sottolinea Ferrari.

"Alle prime di ogni messinscena spendevo sempre due parole di presentazione, a mo’ di prologo, come un ‘programma di sala’ dal vivo – aggiunge l’attore –. Ho notato un grande interesse per questi piccoli accenni sullo spettacolo, per conoscere la storia e i protagonisti senza togliere la curiosità sui fatti". Ecco allora questo viaggio nel mondo del Teatro e nella genesi di un’arte nata con l’uomo, in cui ciascuno si può ritrovare: dalla tragedia alla commedia, dalla fiaba alla narrativa, "tutto è Teatro – dice Ferrari – perché tutto è sguardo". E in fondo l’uomo va a teatro anche per guardarsi allo specchio.

