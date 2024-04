Il Terre cade dopo 17 turni, La Pieve ko nello scontro salvezza

SALMSOMAGGIORE

1

TERRE DI CASTELLI

0

SALSOMAGGIORE: Menta, Crescenzi, Dattaro (90’ Brunani), Pedretti, Furlotti, Morigoni, Kamisi (84’ Ziliotti), Orlandi, Fanti, Billone, Lattuca (63’ Yener). A disp.: Aimi, Compiani, D’Aversa, Colombo, Ascone, Salsa. All. Apolloni

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Saccani, Carta (46’ Ferrari), Dembacaj, Gozzi (30’ Hajbi), Hoxha (70’ Malo), Pigozzi, Esposito L., Esposito E. (46’ Bruno), Scarlata (63’ Iori). A disp.: Auregli, Cornia, Pampaloni, Stanco. All. Domizzi

Arbitro: Mariano di Bologna

Reti: 41’ Billone

Note: espulsi al 91’ Pigozzi, ammonti: Orlandi, Esposito L., Dattaro, Crescenzi, Yener

Dopo 17 gare utili cade il Terre di Castelli, che vede la Correggese avvicinarsi a -3. Al 30’ Gozzi, titolare dopo quasi 4 mesi, entra in scivolata su Kamisi che cadendo involontariamente colpisce in viso l’ex canarino facendolo ripiombare nell’incubo di una nuova frattura al volto (si attende l’esito degli esami). Al 41’ perde palla Hajbi, Lattuca si invola sulla sinistra e centra per Fanti che fa il velo per il sinistro vincente di Billone.