Il tradizionale corteo in piazza Lunardi. Poi la visita al sindaco e i fuochi artificiali

E Befana e Befanone in piazza a Piandelagotti, alla fine, sono arrivati. Senza neve, come pareva inizialmente plausibile dalle previsioni metereologiche, ma intirizziti dal freddo sì, e soprattutto, nonostante una giornata intera passata su e giù per borgate e ristoranti, ebbri di felicità per l’importante risultato di popolarità confermato anche in questa occasione. Felici, del resto, lo sono anche i circa 50 figuranti che hanno reso possibile questa straordinaria e rara rappresentazione scenica tra sacro e profano, i ristoranti l’Appennino da Pacetto, l’Alpino, lo Scoiattolo, La Brace, La Posta, Boscoreale dove il corteo ha portato momenti di grande ilarità tra i commensali, e le tante persone accorse in piazza Monsignor Lunardi che non hanno voluto saltare l’appuntamento più sentito e importante di Piandelagotti.

Per un giorno l’intera comunità si è unita e compattata per concorrere alla riuscita di un evento che è diventato un vero e proprio fenomeno di richiamo per i paesi e le vallate vicine. Per raggiungere tutte le famiglie e le diverse borgate del paese, ma soprattutto per consentire all’intero gruppo dei figuranti di non saltare nessuna tappa di quelle messe in programma, si è ricorsi a una corriera con autista. Alcuni sopralluoghi fatti di prima mattina direttamente da Befana e Befanone hanno scongiurato il rischio che il pesante mezzo si potesse inerpicare sulle strade più strette e tortuose di Piandelagotti senza possibilità di manovra.

Le calze colme di dolci, giocattoli e leccornie, non sono state consegnate dai due arzilli vecchietti esclusivamente ai tanti bambini accorsi in piazza, ma, con un gustoso fuori programma, anche alla vicesindaca di Frassinoro, Serena Fontanini, che a Piandelagotti vive e lavora. Al culmine della serata, infine, poco prima della mezzanotte, la festa dei fuochi d’artificio Generoso Verrusio