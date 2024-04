Il Vespa World Club accelera: "Calestrini rieletto presidente"

Mauro Calestrini, presidente dal 2019 del Vespa Club Carpi e rappresentante del Vespa Club d’Italia, è stato eletto ai vertici del Vespa World Club, l’associazione mondiale dei Vespa Club di ogni Paese, per un totale di 66 membri. Per il carpigiano si tratta del secondo mandato: aveva, infatti, già ricoperto il ruolo di presidente internazionale tra il dicembre 2021 e il giugno 2023. L’assemblea generale del Vespa World Club, tenutasi online nei giorni scorsi, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che è ora composto da Enrique Alcalde (Vespa Club Spagna), Mauro Calestrini (Vespa Club d’Italia), Julie Pond (Vespa Club Australia), Marco Mondaini (Vespa Club Lussemburgo) e Lorenzo Riccardi (Vespa Club Cina). Il nuovo Consiglio Direttivo ha quindi eletto a proprio presidente Mauro Calestrini, che rimarrà alla guida dell’associazione fino al termine del 2027.

"Prima che presidente del Vespa World Club – afferma il neo eletto, 56 anni, titolare della ditta di famiglia a Soliera – mi sento presidente del Vespa Club Carpi che guido da sei anni. Il nostro gruppo sarà presente in forze al ‘Vespa World Day’, il raduno dei vespisti da tutto il mondo, che si terrà da giovedì a domenica a Pontedera, con oltre 40mila iscritti, e in questa doppia veste mi godrò la grande festa, felice di poter fare conoscere a tutti la mia città". Calestini ha visto nascere la sua passione per la Vespa già a 14 anni con una 50 Special, alimentata poi con un PX 125 che tuttora è presente nella sua collezione.

m.s.c.