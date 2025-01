Impianto biometano, la sindaca rassicura:: "Tuteliamo il territorio"

Dopo l’allarme per il riemergere della vicenda legata alla realizzazione da parte di Bio Bimat di un impianto biometano da rifiuti in area ex Kermar, interviene il Comune per chiarire la natura della sentenza emessa dal Consiglio di Stato il 18 ottobre 2024, che ha riaperto i giochi e destato preoccupazione tra la popolazione. "Annullando i provvedimenti impugnati da Bio Bimat – fa sapere la sindaca Marika Menozzi – non si è concesso ‘semaforo verde’ alla costruzione dell’impianto, poiché non è preclusa la possibilità per le amministrazioni interessate di riesaminare il caso in modo conforme a quanto indicato in sentenza".

Il Consiglio di Stato in buona sostanza ha stabilito che "per qualificare un’area come bosco soggetto a vincolo paesaggistico è necessario integrare la nozione normativa con una valutazione sostanziale che dimostri come questo sia un elemento proprio e stabile del paesaggio". Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato "non ha accolto la richiesta di risarcimento della società Bio Bimat. Il Comune e gli altri enti avranno la possibilità di riesaminare il progetto con l’obiettivo di tutelare l’interesse collettivo e il territorio".