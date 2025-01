Imprese green, l’appello di Cms:: "Fate una scelta responsabile"

Ieri Elena Salda, ceo della Cms di Marano sul Panaro, ha lanciato un appello ai suoi colleghi imprenditori emiliani, invitandoli a fare "impresa sostenibile a livello ambientale, come scelta di responsabilità e non di profitto". Salda, che è anche presidente dell’Associazione per la responsabilità sociale d’impresa, la quale riunisce aziende e imprenditori modenesi, ha invitato anche a un "cambio di passo", osservando tra l’altro: "Sono convinta che fare impresa in modo sostenibile sia una responsabilità dell’imprenditore il cui ruolo sociale non può essere delimitato dai muri della propria azienda ma si estende al territorio e verso gli stakeholders. Il concetto chiave è che l’azienda rappresenta un attore della società e deve tenere conto delle conseguenze e delle ricadute delle proprie azioni nel lungo periodo".