In centro storico torna Sciocolà. Bottura a grandezza naturale interamente in cioccolato

Nel cuore della città torna Sciocolà, il festival del cioccolato artigianale. La manifestazione più dolce dell’anno si svolgerà dal 31 ottobre al 3 novembre e sarà un’esperienza multisensoriale per tutte le generazioni, tra gusto, arte culinaria, intrattenimento, cultura e musica. "La manifestazione più importante del cioccolato che possiamo trovare in Italia, la prima come numero di espositori e la seconda come numero di visitatori", ha dichiarato Stefano Pellicciardi, amministratore Sgp. Maestri artigiani cioccolatieri e pasticceri allieteranno i tanti visitatori con le loro creazioni cioccolatose, con degustazioni e vendita di cioccolato artigianale.

Massimo Bottura a grandezza naturale è il protagonista della straordinaria maxi scultura di cioccolato di quest’anno, realizzata dal maestro Mirco della Vecchia, per omaggiare uno dei più celebri chef di livello internazionale, ambasciatore dell’alta cucina modenese in tutto il mondo. L’opera dedicata al re degli chef resterà esposta fino alla conclusione del festival. Il premio del concorso per la miglior pralina è una grande protagonista di Sciocolà, sempre vinto da Marisa Tognarelli, che quest’anno non gareggerà, ma sarà la madrina della manifestazione ed entrerà a far parte della giuria. "Siamo molto gelosi della nostra piazza e quando la concediamo è perché riteniamo l’iniziativa di grande rilevanza", ha sottolineato l’assessore Paolo Zanca. Attesa anche per la cerimonia di premiazione per gli ambiti riconoscimenti del Sciocola’ d’Oro, che celebra personaggi legati a Modena, quest’anno conferito ai Modena City Ramblers, e Sciocola’ in Rosa, dedicato alle donne che si sono distinte per il loro impegno femminile, che verrà consegnato a Elisa Guidelli e Silvia Cavalieri. "Questo è il secondo anno che verrà consegnato il premio ’Pietro Piccagliani’, in onore di un gran cioccolatiere e amico carpigiano", ha sottolineato Marisa Tognarelli, rappresentante Acai. Quest’anno il premio Piccagliani verrà conferito a Giacomo Bellantoni, giovane artista della Cioccolateria Italiana. Un premio per incentivare e far crescere i giovani in questo meraviglioso percorso. Il premio Ambasciatore del gusto 2024, verrà assegnato a Iginio Massari, punta di diamante dell’alta pasticceria a livello mondiale. Sciocolà in Rosa dedicato alle donne verrà consegnato alla scrittrice Elisa Guidelli e all’insegnante Silvia Cavalieri. "È un impegno che speriamo di poter portare avanti per tutti gli anni a venire", ha affermato Emanuela Bertini di Cna.