«Ci vediamo a Maranello e vestitetivi tutti di rosso Ferrari», fu l’appello lanciato prima di Natale da Matteo Salvini nell’annunciare la tappa nella città del Cavallino. Effettivamente la delegazione locale della Lega accoglierà il ’Capitano’ e la candidata alla presidenza della Regione Lucia Borgonzoni indossando una felpa rossa. Maglietta che sarà regalata allo stesso Salvini sul palco assieme al Lambrusco e un gadget della Ferrari. A proposito del Cavallino, circola voce in queste ore che l’ex ministro e la candidata possano fare anche un giro all’interno dell’azienda Ferrari che tuttavia storicamente ha ospitato solo rappresentanti istituzionali (l’ultima è stata la presidenza del Senato). Per cui è improbabile che l’azienda possa fare un’eccezione. Mentre è plausibile che Salvini e Borgonzoni pranzino a Maranello prima di raggiungere il palco in piazza Libertà:

Intanto la città si prepara a gestire una giornata politica intensa, con due appuntamenti impegnativi. Il comizio di Salvini e Borgonzoni alla 15 in piazza Libertà appunto e il raduno della ’Sardine’ in piazza Amendola alle 19. Una parte della piazza sarà chiusa già da oggi. Il Comune ha deciso di blindare il centro e ha reso noto il programma di chiusura di strade e piazze al traffico delle auto con conseguenti modifiche alla circolazione. Le modifiche cominceranno già da oggi quando dalle 7 sarà chiusa metà della parte rialzata di piazza Libertà (lato municipio), dove è stato allestito il palco per Salvini. Domani invece è in programma dalle 9 alle 22 divieto di circolazione e sosta in Piazza Libertà. Mentre via Nazionale verrà chiusa al traffico dalle 14 alle 22 nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Claudia, comprese le vie Montegrappa e Piave. Dalle 7 alle 20 previsto il divieto di circolazione e sosta in piazza Messineo e dalle 16 fino alla fine del raduno delle Sardine non si potrà girare e sostare in piazza Amendola.

Off limits dalle 8 alle 22 anche il parcheggio di via Enzo Ferrari (lato sud) e via dei Navigatori (Galleria del Vento): questi stalli sono indicati in particolare per la sosta dei pullman previsti dagli organizzatori della manifestazione politica di Piazza Libertà. Dalle 18 alle 22 infine chiusura del passaggio pedonale che collega il Parco Due a via Resistenza. Dal Comune avvertono che «considerato l’afflusso di persone e mezzi previsto, si potrebbero verificare disagi. Chiediamo a tutti di collaborare con quanti assicureranno l’ordine pubblico e di contribuire al sereno svolgimento delle manifestazioni. Si ricorda che il numero della pattuglia della polizia municipale anche whatsapp è il 329.7504432».

g.a.