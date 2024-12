In piazza della Rocca la ’Felice camminata’

Proseguono a San Felice sul Panaro gli appuntamenti organizzati per le festività. Oggi aspettando il nuovo anno con ritrovo in piazza della Rocca alle 9.30, "Felice camminata", gratuita e non competitiva con al termine ristoro con bevande calde. Nel pomeriggio poi "Felice aperitivo", con ritrovi al Bar Crizia Cafè, Bar Castello, Bar Kakao. Sabato 4 gennaio bancarella della Befana, tutto il giorno in piazza Largo Posta. E domenica 5 gennaio, bancarella della Befana, piazza Largo Posta, dal mattino alle 12.00 e quindi nel pomeriggio alle 15.00 al Palaround con grande tombola dei bambini.