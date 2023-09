In piazza la lectio di Recalcati. Gualtieri a Sassuolo

Inizia oggi il weekend del Festival Filosofia a Modena, Carpi e Sassuolo. Già dal mattino le piazze accoglieranno le riflessioni sulla ‘parola’ con docenti da tutto il mondo, mentre si dipanerà anche un ricco programma di eventi collaterali. Fra gli appuntamenti di oggi in piazza Grande a Modena, Cecilia Robustelli su "Lingua, linguaggio, sesso, genere" (ore 15, lectio Coop Alleanza 3.0) , Massimo Recalcati su "Il trauma della parola" (ore 16.30, lectio Bper Banca), Maurizio Ferraris su "Intelligenza naturale e intelligenza artificiale" (ore 18 lectio Confindustria Emilia), Eva Meijer su "Linguaggi animali" (ore 20.30, lectio Gruppo Hera). Sempre in piazza alle 22 Gino Castaldo racconterà "La canzoni che hanno fatto l’Italia". A Carpi si ascolteranno, tra gli altri, Vittorio Emanuele Parsi, Roberto Esposito, Francesca Rigotti, a Sassuolo Carlo Penco, Luigi Perissinotto, Massimo Cacciari e Alessandro Carrera. Stasera a Carpi (chiesa di Sant’Ignazio di Loyola) Brunetto Salvarani e Odoardo Semellini cureranno un interessante excursus sui testi della canzone italiana con riferimenti alla Parola di Dio, poi alle 22 in piazza Martiri Ascanio Celestini in "Radio Clandestina". A Sassuolo, alle 22, la poetessa Mariangela Gualtieri sarà protagonista di "Cattura del soffio", suggestivo rito sonoro. Le iniziative prevedono sedi alternative in caso di maltempo.

s. m.