In scooter sbanda e urta otto minorenni

Otto minorenni sono finiti ieri mattina in Pronto soccorso a Carpi, per fortuna solo con ferite lievi. I bambini e bambine, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni si trovavano poco prima delle 9 nel piazzale delle piscine. Si stavano dirigendo verso l’ingresso della piscina comunale quando una signora alla guida di uno scooter, diretta nella stessa direzione, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Per fortuna stava andando a velocità molto ridotta: lo scooter ha comunque colpito alcuni dei ragazzini ma solo due sono stati portati in codice 1 in ps in ambulanza, gli altri sei sono stati accompagnati dai genitori. Hanno riportato solo lievi ferite.