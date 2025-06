Scontro auto-scooter. Grave un giovane

In sella al suo scooter si scontra con un’auto e finisce al Trauma center dell’ospedale di Ancona. L’incidente è accaduto ieri alle 12,40 circa, in località ‘Grazie’ lungo la strada provinciale che dalla rotatoria sulla Valtesino, località Santa Maria Goretti sale verso Cossignano. Nel sinistro è rimasto coinvolto J. G. di 22 anni della zona che è entrato in collisione con una Volkswagen Golf. Sul posto la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato l’equipaggio con i sanitari della potes di Offida e data la dinamica ha anche allertato l’eliambulanza. Il giovane scooterista è rimasto sempre vigile, ma le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento all’ospedale dorico con il velivolo che è atterrato nelle vicinanze del luogo dell’incidente, per accelerare i soccorsi.