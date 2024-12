Inaugura oggi mostra dei presepi

Si inaugura oggi a Pievepelago la mostra permanente di oltre 30 presepi opera del fiumalbino Carlo Ladurini. Si tratta di opere in miniatura di varie ambientazioni, da scorci classici palestinesi ad altri tipici del nostro Appennino (soprattutto Fiumalbo), dal Natale al fronte durante la II Guerra mondiale al Natale in solitudine ecc. Ladurini ha avuto importanti riconoscimenti nei principali concorsi nazionali e ora ha un’altra importante mostra in corso a Firenze. Tra le novità un terzo presepe meccanico che introduce il ’nuovo-antico mestiere’ degli scultori di antiche colonne, tra la neve.