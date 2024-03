Incendio nel condominio, resta interdetto il garage

Resta ancora interdetto l’accesso all’area sotterranea dei garage del condominio di via Pascoli, a Castelvetro, dove nella prima mattinata di domenica è scoppiato un incendio. Interdizione che riguarda non solo l’interrato dove ci sono i box, ma anche l’area esterna cortiliva (di proprietà privata a uso pubblico) che si trova sopra le autorimesse, per evitare che vengano parcheggiate macchine o altri mezzi che potrebbero ostacolare le verifiche in corso. Ieri mattina, infatti, i tecnici del Comune si sono recati sul luogo, insieme alla vice sindaco Giorgia Mezzacqui, per un ulteriore sopralluogo. Proseguono anche le indagini da parte dei Carabinieri di Castelvetro: pare che a causare il rogo sia stato un cortocircuito proveniente da una macchina che era parcheggiata dentro il garage e che è andata distrutta dalle fiamme. "Sulla base della relazione tecnica dei vigili del fuoco e di quella commissionata dall’amministrazione condominiale – afferma la vice sindaco – verrà poi stabilita la durata dell’ordinanza. Nel frattempo, continuiamo a mantenere l’area interdetta e speriamo di poter sbloccare la situazione nei prossimi giorni. L’importante è che non ci siano stati feriti tra i condomini, né che si siano registrati danni strutturali all’immobile né alle altre vetture". Il rogo è scoppiato domenica mattina verso le 7.30: due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vignola e da Modena sono intervenute sul posto. Tanta la paura per i residenti nel condomino di tre piani di via Pascoli.

m.s.c.