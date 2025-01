Incidente, 18enne operato alle gambe

Da ieri pomeriggio si trova ricoverato all’ospedale Ramazzini il 18enne carpigiano, F.P., che martedì sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Cispadana, nel tratto di strada al confine tra Boretto e Pieve Saliceto di Gualtieri. Erano da poco passate le 20 quando, per cause in corso di accertamento, quando si è verificato il violento schianto fra due auto, la Citroen C3 guidata dal carpigiano, rimasto incastrato nell’abitacolo, liberato dai vigili del fuoco e poi trasportato al Maggiore con l’elisoccorso di Bologna e una Opel Corsa. Il 18enne, che ha riportato in particolare lesioni agli arti inferiori, è stato operato ieri mattina e poi trasferito al Ramazzini.