Valsa Group Modena supera Cisterna Volley 3-1: terza vittoria consecutiva in SuperLega

VALSA GROUP MODENA 3 CISTERNA VOLLEY 1 (25-17 25-20 20-25 27-25)

Modena: Ikhbayri 15, Uriarte 2, Gutierrez 19, Davyskiba 10, Mati 8, Anzani 8, Federici (L), Buchegger 5, De Cecco, Massari 2, Sanguinetti, Meijs ne, Stankovic ne, Gollini (L2) ne. All. Giuliani.

Cisterna: Faure 16, Fanizza, Rivas 10, Ramon 11, Nedeljkovic 6, Mazzone 10, Pace (L), Finauri (L2), Bayram 3, Yuga ne, Tosti ne, Czerwinski ne, Baranowicz ne. All Falasca.

Arbitri: Luciani e Jacobacci.

Note: spettatori 2727. Durata set: 22’, 25’, 24’, 31’. Tot: 1h42. Modena: ace 7, bs 22, muri 12, errori totali 31. Cisterna: ace 5, bs 24, muri 6, errori totali 28.

Per la prima volta in stagione Modena vince tre partite consecutive, rimanendo a punteggio pieno in un girone per il quinto posto ormai entrato nel vivo. Dominante per due set, remissiva per un altro set e tre quarti, a coach Giuliani è ‘bastato’ rimettere in campo in tempo Vlad Davyskiba per chiudere da tre punti anche il discorso Cisterna, in un match diverso ma non troppo da quelli di campionato persi entrambi al tie-break, nel quale la Valsa Group ha menato le danze senza esitazioni per due set, si è spenta completamente nel terzo e ha vivacchiato nel quarto prima di imprimere l’accelerata decisiva con due ace di Pardo Mati, una battuta in generale rientrata ad alti livelli e la chiusura affidata a battuta e contrattacco di Buchegger. Mercoledì prossimo a Verona, allora, sarà un vero e proprio spareggio per il primo posto nel girone, traguardo fondamentale perché significherebbe la possibilità di giocarsi in casa sia la semifinale che l’eventuale finale che aggiudica l’ultima carta europea a disposizione delle squadre di SuperLega, in una partita nella quale il livello dovrà alzarsi ancora rispetto a quello già più che buono di queste ultime tre settimane.

La partita. Giuliani si affida alla diagonale di riserva, per Cisterna parte Fanizza e non Baranowicz. I gialloblù imprimono un gran ritmo (6-3), trascinati da Ikhbayri e Gutierrez avanzano a +5 senza problemi aumentando il ritmo fino al 25-17 finale segnato dal secondo muro tetto di Mati in un parziale nel quale i gialloblù attaccano con un irreale 83%. Il secondo set parte a fotocopia del primo, Modena avanza 6-3 col contrattacco e il muro di Anzani. Cisterna reagisce, va 11-12 ma è sul servizio di Davyskiba che la Valsa fa di nuovo la voce grossa (16-13), poi nuova accelerata fino al 23-18, chiusura 25-20 di nuovo col muro. Giuliani riparte con Massari per Davyskiba nel terzo, con gli ospiti che vanno 1-3 e poi avanzano grazie soprattuto al muro e a Mazzone e a una Modena calante. Gutierrez reagisce, il resto della squadra no e Cisterna chiude 20-25. Parte ancora avanti Cisterna (1-4) nell’ultimo parziale, con Theo Faure che sale di colpi. La Valsa Group in qualche modo rimane lì, Davyskiba rientra in campo e suona la carica: 16-16. Due ace di Pardo Mati valgono il 22-20, Buchegger fa 23-21. Modena subisce l’ace di Faure (23-23), ma è Buchegger a chiudere al terzo match ball con una rigiocata spettacolare.

Alessandro Trebbi