Incidente sull’A22: investe due sorelle all’autogrill e fugge

Ha investito due sorelle all'autogrill sull'A22 e poi si è schiantato

Campogalliano (Modena), 26 febbraio 2023 – Grave incidente all’ora di pranzo all’autogrill ADS Campogalliano est, sull’A22. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che un automobilista abbia falciato all’improvviso due sorelle, di 17 e 26 anni, dirette in vacanza e che si erano fermate per una breve sosta. Poi si è dato alla fuga proseguendo la sua corsa per schiantarsi qualche chilometro più avanti, al casello di Carpi, finendo a sua volta in ospedale. Erano circa le 13 quando le due giovani – originarie di Roma e in viaggio con la famiglia verso la montagna per la settimana bianca – , sono state travolte uscendo dal bar dell’autogrill. La minorenne è stata colpita in pieno riportando gravi fratture alle gambe, mentre per la 26enne ferite lievi ma un grandissimo choc. L’incidente è avvenuto davanti ai genitori che le stavano aspettando per riprendere il viaggio in auto. A investirle un 35enne, originario dell’Est europa e anche lui residente a Roma (una coincidenza). Non ci sarebbero, infatti, collegamenti tra le vittime e l’automobilista, che soffrirebbe di una patologia psichica. Dopo l’incidente, ha proseguito a bordo della sua Volkswagen Passat senza fermarsi a prestare soccorso. Pare che l’auto sia transitata a forte velocità nell’area dell’autogrill...