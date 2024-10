Incidente a Carpi, scontro tra bus e auto. Autista ferita

Carpi, 1 ottobre 2024 – Scontro questa mattina a Carpi verso le 12 tra un’auto e un autobus Arianna. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Foscolo e via Cadamosto.

Un bus in servizio sulla linea urbana Blu, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, che ha effettuato i rilievi di legge e provveduto a regolare il traffico in zona, mentre percorreva via Foscolo si è scontato con la vettura che fuoriusciva da via Cadamosto.

A seguito dello scontro, l’Arianna ha successivamente impattato contro la recinzione dell’edificio posto al civico 36 di via Foscolo.

Pare che all'origine dell'incidente vi sia il mancato rispetto di una precedenza.

Il bus proveniva da piazzale Gorizia ed era diretto verso il capolinea di via Palladio, a bordo vi erano due passeggeri che, così come l’autista, sono fortunatamente rimasti illesi.

La conducente della vettura ha riportato lievi ferite ed è stata portata al Pronto soccorso. Ai fini della ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente saranno utili le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza installato a bordo del bus di SETA.

Solo qualche giorno fa, sabato, lungo via Carlo Marx all’incrocio con Svoto Cattania, un autobus Arianna è rimasto coinvolto in un violento scontro con un motociclista, Cristian Iacono, che è deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate.